Világbajnok olasz legenda lett a bukott Mourinho utódja

Ahogy azt korábban megírtuk, az olasz labdarúgó-bajnokságban szereplő AS Roma kirúgta vezetőedzőjét, a portugál José Mourinhót. A fővárosi csapat vezetői nem sokat tétlenkedtek, ugyanis a "The Special One" elküldése után szinte azonnal bejelentették, hogy a csapat legendás játékosa, a világbajnok Daniele De Rossi ül le a kispadra.