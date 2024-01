Meghalt a korábbi NB I-es magyar focista

80 éves korában meghalt Ráczi Attila, a Diósgyőr egykori saját nevelésű játékosa.

A DVTK a hivatalos honlapján számolt be róla, hogy elhunyt a miskolci együttes egykori támadója, aki diósgyőri színekben összesen 46 első osztályú mérkőzésen 6 gólt szerzett, a másodosztályban pedig 52 találkozón 21 alkalommal volt eredményes. Az 1961/1962-es idényben 12 góllal a csapat házi gólkirálya volt a másodosztályban.

Ráczi 1943. szeptember 18-án született, 17 évesen mutatkozott be az NB I-ben, és még ebben évben háromszor be is talált az ellenfelek kapujába, többek között az Albert Flóriánnal felálló Ferencváros ellen megnyert meccsen is gólt lőtt.

A DVTK után szerepelt még a Debrecen és a Kazincbarcika együttesében is. Visszavonulása után Kazincbarcikán élt, a helyi csapat technikai vezetője is volt.