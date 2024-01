Angliából erősített a Fradi Konferencia-liga ellenfele

Gőzerővel készül a tavaszi futballszezonra az Olympiakosz. A Ferencváros Konferencia-liga ellenfele már az ötödik téli szerzeményét jelentette be, miután szerződtette az U20-as angol válogatott védőt, Nelson Abbeyt a Reading csapatától.

Az Olympiakosz 38 ponttal jelenleg a görög labdarúgó-bajnokságban csupán a negyedik helyen áll, hat ponttal lemaradva a listavezető PAOK mögött. A piros-fehér mezes együttes búcsúzott az Európa-liga csoportköréből, azonban a Konferencialigában folytatni tudja a nemzetközi versengést, ahol a Ferencváros lesz az ellenfele.

Tovább erősít a Fradi Kl-ellenfele

A pireuszi csapat vezetőség szeretné megerősíteni a csapat keretét, ezért már a téli átigazolási időszakban szerződtette a Porto U20-as spanyol válogatott futballistáját, Fran Navarrót, a portugál válogatott Gelson Martinst az Atlético Madridtól, Nicolas Valentini és David Carmo személyében pedig két belső védőt igazolt a napokban. A görög sztárcsapat azonban most tovább erősítette védelmét, ugyanis leigazolta az angol harmadosztályban szereplő Reading FC saját nevelésű játékosát, Nelson Abbeyt.

A nigériai származású, de U20-as angol válogatott védő már alá is írta szerződését, a görög klub pedig már hivatalosan is bejelentette az érkezését. A 20 éves hátvéd fiatal kora ellenére a Reading csapatkapitánya volt ebben a szezonban, és 22 mérkőzésen lépett pályára idén az angol harmadosztályban. Sajtóhírek szerint Abbeyt a Premier League-ben szereplő Luton Town is szerette volna megszerezni.

A Ferencváros a Konferencia-liga nyolcaddöntőjébe jutásért találkozik a görög sztárcsapattal. Az első mérkőzést február 15-én rendezik Pireuszban, míg a visszavágóra egy héttel később, azaz február 22-én kerül sor a Groupama Arénában.