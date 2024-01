Megszületett Szoboszlai Dominik csapattársának a gyereke

A Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpool FC-t erősítő kolumbiai futballista, Luis Díaz a közösségi médiában jelentette be, hogy megszületett második gyermeke, Charlotte.

Bő két hónappal ezelőtt Díaz azért került a címlapokra, mert az édesapját elrabolták és fogva tartották. A történet végül pozitív fordulatot vett, ugyanis 12 nap elteltével a Nemzeti Felszabadítási Hadsereg (ELN) gerillái elengedték a kolumbiai sztár apját, aki éppen rabságban volt, amikor első unokája, Roma novemberben betöltötte a második születésnapját. A sors most valamit visszaadott, ugyanis Díaz felesége, Geraldine az Instagramon jelentette be, hogy megszületett első kislányuk, Charlotte.

Régóta várt erre a napra a Liverpool támadója

Régóta vártunk és vágytunk egy kislányra, aki most hihetetlen varázslattal megérkezett az életünkbe. Április 25-én, a hetedik évfordulónkon döntöttük el, hogy itt az ideje gyarapítani a családunkat. Nem is számítottunk rá, hogy ilyen hamar, alig egy hónappal később, május 25-én már arról kapunk hírt, hogy babánk lesz. Majd január 25-én, egy általunk nagyon különlegesnek vélt napon megszületett a kislányunk, Charlotte. Az ő érkezésével megáldott minket az Isten, hogy nevetéssel, szeretettel és felejthetetlen pillanatokkal örvendeztessen meg bennünket. Most már minden hónap 25-e az övé. Isten hozott varázslatos hercegnőm" – írta a boldog anyuka.



A Liverpool szélsőjének Instagram-oldalán pedig néhány megható fotó is megosztásra került.

A Liverpool szerdán éppen Díaz góljával ért el 1-1-es döntetlent a Fulham vendégeként, így 3-2-es összesítéssel bejutott az angol labdarúgó Ligakupa döntőjébe, ahol majd február 25-én a Chelsea-vel találkozik a londoni Wembley Stadionban.