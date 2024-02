A csapattársát figyelmeztető Szoboszlaival még sohasem történt ilyen

A Premier League 22. fordulójának szerdai rangadóján a Szoboszlai Dominikkel felálló Liverpool 4-1-re kiütötte a Chelsea-t az Anfielden. Szoboszlai egy fejesből gólt is szerzett a mérkőzésen, amely után nyilatkozott is az élményeiről.

Szoboszlai Dominik a meccs 65. percében talált be a kapuba Conor Bradley jobb oldali beadását követően, ezzel 3-0-ra alakítva az eredményt. Néhány perccel később aztán Jürgen Klopp vezetőedző lecserélte a magyar válogatott középpályást, aki így is a 4-1-es eredménnyel záruló meccs egyik legjobbja lett, akárcsak a gólig és két gólpasszig jutó Bradley – Szoboszlai a fiatal csapattársát is méltatta a lefújás után.

„Nagyon jól teljesített: egy gól, két gólpassz, ennél jobb napot nem is kívánhatna az ember. Nagyon örülünk neki, ezt lehet folytatnia. Köszönöm neki [a gólpasszt]. Nem kellett túl sokat tennem, mert [a labda] épp a fejemre érkezett – mondta Szoboszlai, majd meglepő vallomást tett. – Valószínűleg ez volt az első fejes gólom az életemben, de remélhetőleg jön majd még több is!"

Szoboszlai figyelmeztette Alexander-Arnoldot

Bradley a sérüléséből éppen felépült Trent Alexander-Arnold helyén kezdett a Liverpoolban, aki később Szoboszlai lecserélésével egy időben váltotta a fiatal poszttársát. Szoboszlai somolyogva óva is intette Alexander-Arnoldot Bradley-től. Trent csak vigyázzon a pozíciójára! – nyilatkozta a magyar válogatott csapatkapitánya a barátjáról, majd komolyabban folytatta. – Mindenkire szükségünk van, [mert] sok mérkőzésünk van. Trent sérülése szerencsétlenül jött, de [Bradley] nagyon jól teljesített a helyén. Remélhetőleg senki sem sérül meg, és akkor jobban rotálhatunk."

Szoboszlai Dominik az ötödik gólját szerezte tétmeccsen a Liverpoolban, egyben harmadszor volt eredményes a Premier League-ben, amelynél magyar focistaként csak Gera Zoltán szerzett több gólt.