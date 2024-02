Rá sem lehet ismerni a Paks edzőjére, Bognár Györgyre az NB I folytatása előtt - fotó

Az NB I-ben az első helyen álló Paks vezetőedzője, Bognár György egészen új külsővel készül az NB I folytatására. A paksi szakember abban bízik, hogy csapata a szezon végén is a dobogón maradhat majd.

Bognár György a dobogóval kiegyezne

A tavaszi nyitányon, vasárnap a Paks a Puskás Akadémiát fogadja, a mérkőzésen a két csapat formája mellett arról is meggyőződhetünk, hogy Bognár György a téli szünetben feltűnő változáson ment át - írja a Magyar Nemzet.

„Változatlanul a Ferencváros a bajnokság esélyese – jelentette ki Bognár György az NB I tavaszi rajtja előtt a Teol.hu-nak adott interjúban. A Paks vezetőedzje mégis bátrabban kalkulál, mint a nyáron, a bajnokság kezdete előtt. Akkor úgy fogalmazott, az első hatba várja a csapatát, amit most úgy módosított, az a cél, hogy a Paks a dobogón maradjon.

Azért lenne jó minél tovább az első helyen maradi, mert akkor nő az előnyünk a többiekkel szemben.

Bognár szerint a Fradi mellett a Puskás Akadémia és a Debrecen a Paks két fő vetélytársa a dobogós helyekért. Éppen ezért pikáns a tavaszi nyitány, hiszen a Paks vasárnap éppen a Puskás Akadémiát fogadja.

Hat edzőmeccsel készült a Paks

A felkészülés során a Paks hat edzőmeccset játszott, itthon legyőzte a Siófokot és a BVSC-t, a törökországi edzőtáborban a lengyel Pogon Szczecintől kétszer is kikapott, az osztrák Linzcel döntetlent játszott, a bolgár Plovdivot pedig legyőzte.

"Kevesebb helyzetet dolgozunk ki, mert bár két ékkel játszunk többnyire, pozíciós centerünk csak Böde Dániel van, aki fent meg tudja tartani a labdákat, illetve jól érkezik a kapu elé. Inkább elmozgó csatáraink vannak, Könyves Norbert, Hahn János, Skribek Alen, és ilyen volt Beke Péter is. Érdekes módon ebből kevesebb helyzetet alakítunk ki, mert hiába érkeznek beadásaink ugyanolyan számmal jobbról is, balról is, nincsen érkező centerünk, aki jól fejel" - elmélkedett Bognár a csapatával kapcsolatban.