Mutatjuk, miért nyújtott világklasszis teljesítményt a Fradi focistája

A Ferencváros magyar válogatott támadója, Varga Barnabás gyakorlatilag egymaga kivégezte kedden az MTK-t, miután négy gólt és egy gólpasszt jegyzett. A Fradi focistája megdöntött egy rekordot, de a szenzációs teljesítménye kapcsán mutatunk néhány különleges statisztikát is.

A Fradi magyar válogatott csatára ihletett formában játszott az MTK ellen 5-1-re megnyert bajnokin, ugyanis az első félidőben lőtt gólját követően a második félidőben még három gólt lőtt, ezek között pedig egészen pontosan 3 perc és 28 másodperc telt el csupán - ami majdnem világrekord! Varga így 12 gólos már az NB I idei szezonjában, amivel átvette a vezetést a góllövőlistán. A Fradi.hu összegyűjtött néhány statisztikát és érdekességet, amiből kiderül, miért is olyan szenzációs a regnáló gólkirály mesternégyese.

25 éve nem volt történt ilyen a Fradiban

Legutóbb Fradi mezben Szabics Imrének sikerült négy gólt szereznie egyetlen bajnok mérkőzésen. A korábbi magyar válogatott csatár 1999. március 6-án lőtt pontosan négy gólt a III. Kerület ellen 7-1-re megnyert meccsen. Ám az FTC közel 125 éves történetében akadnak még olyanok, akiknek sikerült egy meccsen négyszer is betalálniuk: Deák I. Ferencnek mindez pályafutása során hétszer is sikerült, de Schlosser Imre is véghez vitt hasonlót hatszor, Mike István pedig ötször. Szintén Schlosser nevéhez fűződik a legtöbb találat, amit Fradi-játékos elért egy meccsen, ugyanis a hétszeres gólkirály egyszer nyolc gólt is lőtt egyetlen mérkőzésen.

Rekordgyorsaságú triplázás

Vargának tehát a második és negyedik gólja között kevesebb mint 3 és fél percre volt szüksége, ami majdnem fele annak, amellyel Lipcsei Péter büszkélkedhet: a Ferencváros legendája 1992-ben, a Győri Rába ETO vendégeként aratott 6-1-es győzelem alkalmával 6 perc alatt triplázott. A közel múltban pedig Tokmac Nguen ért el klasszikus mesterhármast 2020. szeptember 11-én a Paks ellen, a norvég válogatott támadó akkor az 1. és a 28. perc között köszönt be háromszor.