Bognár György eltiltotta a bohóckodó játékosait - de komolyan is gondolta?

A labdarúgó OTP Bank Liga 19. fordulójában a Mezőkövesd hazai pályán 1-0-ra kikapott a Paks csapatától, így Bognár György együttese visszaelőzte a bajnoki címvédő Ferencvárost, és újra a tabella élére állt. A találkozó után a Paks vezetőedzője nem volt mindennel tökéletesen megelégedve.

A Paks Szabó Bálint 47. percében szerzett góljával gyűjtötte be a három pontot Mezőkövesden, a találathoz Alen Skribek adta a gólpasszt. A második félidő közepén aztán Skribeket és Szabót egyszerre cserélte le Bognár György, a Paks vezetőedzője pedig el is magyarázta a találkozó után, hogy miért döntött a változtatás mellett.

Komolyan gondolta Bognár György az eltiltást?

„Skribek is és Szabó Bálint is jól játszottak, de egy kicsit 1-0 után már többet engedtek meg maguknak a játékban, sőt szórakoztak is néha, ezért hoztam le őket – mondta Bognár György az M4 Sport mikrofonja előtt, majd elmondta, milyen következményei lehetnek az esetnek. – Semmi. Legközelebb nem játszanak."

Az egész paksi csapat hozzáállását dicsérő Bognár György ugyanakkor, amikor ezeket a szavakat mondta, hangosan nevetett, így erősen kérdéses, hogy mennyire gondolta komolyan Skribek és Szabó eltiltását. A Paks legközelebb vasárnap, a tavaszt szintén két győzelemmel kezdő Kecskemét ellen lép pályára.