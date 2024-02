A dühös Cristiano Ronaldo gusztustalan viselkedésén felháborodtak a szurkolók - videó

A szaúd-arábiai al-Hilal 2-0-ra legyőzte a városi rivális al-Nasszr együttesét, ezzel megnyerte a rijádi felkészülési tornát (Riyadh Season Cup). A vesztes csapatban végig a pályán volt a sérüléséből felépült Cristiano Ronaldo, aki nehezen viselte az újabb trófea elbukását.

A szaúdi labdarúgó-bajnokságban a csapatok a másfél hónapos téli szünetük hajrájában járnak, ám a többség részt vett valamilyen felkészülési tornán. Így tett a tabella első két helyén álló al-Hilal és al-Nasszr is, amelyek az edzőtábor után odahaza készültek fel a tavaszi szezonra. A 39 éves Cristiano Ronaldo épp az egymás elleni, rijádi meccsen tért vissza kisebb sérüléséből, és végig is játszotta a csütörtök esti mérkőzést, amelyet 2-0-ra elveszített csapata, az al-Nasszr. Miután az amerikai Inter Miamit korábban mindkét csapat legyőzte, így az al-Hilal nyerte meg a rijádi tornát.

Nem C. Ronaldo játékáról maradt emlékezetes a meccs

Ronaldo a mérkőzésen egy sárga lapig jutott, és a játéka helyett inkább a mérgében elkövetett tetteiről maradt emlékezetes a találkozó. A meccs előtt még jó hangulatban volt, az Undertaker becenévre hallgató ismert pankrátort ki is nevette, amikor ő bemutatta a győztesnek járó trófeát. Később azonban borúsabb lett Ronaldo kedve. Az al-Hilal stadionjában rendezett meccsen az ellenfél szurkolói többször is Lionel Messi nevének skandálásával próbálták felingerelni a portugál focistát, egy alkalommal pedig Ronaldo ki is borult: Cristiano vagyok, nem Messi" – mondta hevesen gesztikulálva a csatár.

كريستيانو رونالدو : انا هنا .. ليس ميسي. pic.twitter.com/GvgXgla0p5 — Messi World (@M10GOAT) February 8, 2024

A lefújást követő eredményhirdetésnél sem tudta leplezni a feszültségét Cristiano Ronaldo, ekkor egy, a vonulása útjában lévő alkalmazottra kiáltott rá, és mutatta neki ingerülten, hogy menjen odébb.

غضب رونالدو لحظة دخوله في الممر الشرفي pic.twitter.com/g8IpWxRWYo — كورة | Alnassr ️ (@BLLvid) February 8, 2024

Ronaldo a nemi szervéhez dörzsölte az ellenfél mezét

A ceremónia után, az öltözőbe menet aztán több al-Hilal szurkoló is a csapata mezét dobta az ötszörös aranylabdás irányába, Ronaldo pedig az egyik mezt felvette a földről, a nemi szervéhez dörzsölte, majd visszadobta a közönség irányába.

ننتظر فيه ايقاف على هالحركة المعيبه بحق كورتنا ولالا ! pic.twitter.com/hwj5njM6lF — ريّان (@OfificaRlay) February 8, 2024

A közösségi médiában elsősorban Ronaldo utóbbi mozdulatsora okozott felháborodást.

„Messit a PSG-nél a saját szurkolói fütyülték ki, mégis bajnok módjára viselte. Ronaldót az ellenfél drukkerei fütyülik ki, erre a lehető leggusztustalanabb módon reagál" – írta egyikük.

„Hihetetlen, hogy az emberek bálványozzák ezt az undorító bohócot" – reagált egy másik fociszurkoló.

Az al-Nasszr legközelebb február 14-én lép pályára az ázsiai Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, mielőtt február 17-én folytatódnak a szaúdi bajnokság küzdelmei.