Hosszú Katinka: Hamarosan megérkezik a kisbabánk

A háromszoros olimpiai bajnok úszónő, Hosszú Katinka az első gyermekét várja, a baba pedig hamarosan megérkezik. Erről a klasszis sportoló számolt be a közösségi oldalán, hozzátéve, hogy már most sem unatkoznak.

Hosszú Katinka márciusban jelentette be, hogy a párjával, Gelencsér Mátéval babát várnak, azóta a munkából is visszavett és csak a családdal foglalkozik. Hamarosan pedig meg is születhet a baba, így hamarosan teljes lehet a család.

"Hamarosan a kisbabánk is megérkezik, bár már most sem unatkozunk a kutyusok mellett. És a jó hír, hogy még mindig beleférek a kismamaruhákba" - írta a közösségi oldalán a háromszoros olimpiai bajnok úszónő.