Itt a válasz: ezért szakított Szoboszlai Dominik a barátnőjével

Múlt héten váratlanul érkezett a hír, hogy az álompárnak tartott Szoboszlai Dominik-Gécsek Fanni szerelmespár szakított egymással. Azóta mennek a találgatások, hogy mi lehetett az oka, hogy majdnem három év után különváltak az útjaik, ám most úgy tűnik, megvan a kérdésre a válasz.

Múlt szerdán mi is megírtuk, hogy hirtelen eltűntek Szoboszlai Dominik és Gécsek Fanni közös fényképei a focista és a korábbi teniszező Instagram-oldaláról is, és már nem is követik egymást a felek. A szőke szépség ráadásul azóta privátra állította a közösségi oldalát, így most már csak azok láthatják a felvételeit, akiknek ő engedélyezi – azaz úgy tűnik, Szoboszlainak sem.

A párost először akkor hozták kapcsolatba egymással, amikor Szoboszlai 2020 decemberében a Salzburgtól Lipcsébe igazolt; a magyar válogatott focista menedzsere, Esterházy Mátyás viszont megerősítette, hogy ez a kapcsolat véget ért.

Dominik magánélete eddig sem volt a kirakatban, ezután sem lesz. Fannival teljes békében úgy döntöttek, hogy különválnak. A jövőben nem kívánjuk ezt a médiában tovább kommentálni, kérem ennek tiszteletben tartását – nyilatkozta Esterházy Mátyás a múlt héten.

A modellként is dolgozó és marketingdiploma előtt álló Gécsek Fanni Angliában is ismertté vált, miután Szoboszlai Dominik nyáron a Liverpool focicsapatához igazolt. A szigetországban főleg azért kezdtek foglalkozni vele, mert felkapott téma volt, hogy a Premier League új sztárjának milyen gyönyörű barátnője van; de kiemelték azt is, hogy a 21 éves lány Szoboszlai Angliába igazolása ellenére valószínűleg Magyarországon marad, és ezáltal ingázik majd Budapest és Liverpool között.

Sokan úgy gondolták, hogy ez a távkapcsolat okozta a szakítást, másokban pedig az vetődött fel, hogy esetleg egy harmadik fél miatt ért véget Gécsek és Szoboszlai kapcsolata. Az Európa-bajnok kalapácsvető, Gécsek Tibor lányát a dán sztárteniszezővel, Holger Runéval is kapcsolatba hozták az elmúlt napokban, akivel kölcsönösen kedvelgették egymás fotóit.

Lénárt Évi jósnő azonban megtalálta a választ a tarot kártyájában, és el is árulta a választ a Ripostnak.

„Nem kérdés, hogy Dominik és Fanni között még mindig van érzelem... Ez a szakítás a karrierjük miatt történt, és mert nem tudtak elég időt egymásra fordítani. Viszont azt biztosra mondhatom, hogy ez a szakítás nem végleges... – kezdte a jósnő, aki azt is meg tudta mondani, mennyi ideig kell nélkülöznünk a magyar sportvilág álompárját. – Öt év múlva újra együtt lesznek, akkor pedig már minőségi időt is tudnak majd egymással tölteni. Persze addig sem lesznek egyedül, lesznek próbálkozások mind a két fél részéről. A szívük mélyén azonban nagyon szerelmesek egymásba."

Ha hinni lehet a jósnő szavainak, akkor tehát a következő időszak egymás nélkül telik el, de miután mindketten elérnek nagy sikereket a karrierjükben, néhány év múlva ismét összeállhat a Gécsek-Szoboszlai álompáros.

Ez, persze, csak az ezotéria. A szerelmespár kapcsolata egybehangzó vélemények szerint a nagy távolság miatt szakadt meg.