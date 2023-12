Még a szomszédok is milliókat keresnek Messi Miamiba igazolása után

Nem csak az Inter Miami, de a floridai ingatlanosok is jól jártak Lionel Messi Amerikába igazolásával.

A nyolcszoros aranylabdás világsztár idén nyáron szerződött az amerikai profiligában, az MLS-ben szereplő Inter Miami csapatához. Érkezése után igencsak felpezsdült az élet: egyrészt további sztárok követték, egykori barcelonai játékostársai közül Jordi Alba és Sergio Busquets is David Beckham csapatának játékosa lett (jövőre pedig Luis Suárez is csatlakozik hozzájuk), a Ligák Kupája megnyerésével az első trófeát is megszerezte a csapat, garantált a teltház a hazai meccseken, a jegyárak pedig az egekbe szöktek.

De, mint azt a Magyar Nemzet írja, nem csak a jegyárak lőttek ki Miamiban. Miután az argentin szupersztár a Bay Colony negyedbe költözött, az ottani ingatlanok iránt is megnőtt az érdeklődés. Az egyik szomszédja, Patrick Bet David elárulta, mióta Messi a környéken lakik, az ő házának értékét 25 millió dollárral többre becsülik.

"Messi a közvetlen szomszédom lett, azóta mindenki ide akar jönni. Ez nagyon biztonságos környék; egy szigeten lakunk, és folyamatosan jönnek ide az emberek a hajóikon, hogy megnézzék a házakat" – nyilatkozta a Vlad TV-nek az üzletember.