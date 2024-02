Golomán György: Már megtanultam magzatpózban aludni

Golomán György a magyar válogatott legmagasabb embere a maga 211 centijével. A szállodák sem az égimeszelőkre gondolva vásárolják meg az ágyaikat, ezért sok kosarasnak az alvás is kihívást jelenthet. Így van ez most itt, Reykjavíkban is, a minden igényt kielégítő, remek Grand Hotel Reykjavíkban is.