Eleinte mindkét oldalon a támadójáték működött jobban, a védekezés kevésbé, majd a szegediek hátsó alakzata egyre hatékonyabbá vált, Mikler Roland többször is bravúrral védett, és egy 5-0-s sorozattal a hazaiak 10-6-ra elléptek. A túloldalon Torbjörn Bergerud is remekül védett, de ezt csapata nem tudta kihasználni, mert a szegediek nagyon figyeltek, hogy a norvégok ne alkalmazhassák a gyors játékukat. A házigazdák minden posztról betaláltak, de az utolsó percben két gólt is kaptak, így a szünetben 15-13-ra vezettek.

Nagy lépés tett a továbbjutás felé az OTP Bank-Pick Szeged

Fotó: MTI/Bús Csaba