Alapvetően jól kezdte a második félidőt is a Veszprém, de két hiba után Momir Ilic vezetőedző máris időt kért (22-17). A GOG egy 5-0-s sorozat végén már csak kétgólos hátrányban volt, de ekkor ismét egy fordulat következett: Jensen újabb bravúros védések után két gólt is lőtt az üresen maradt dán kapuba, ekkor pedig már a vendégeknek kellett időt kérniük (26-20). A játék képe és az eredmény alakulása is sokkal hullámzóbb volt ekkor, mint az első felvonásban, és bár Ligetvári Patrikot a harmadik kiállítása miatt végleg elveszítette együttese, ez már nem veszélyeztette győzelmét.

Omar Jahja és Nedim Remili hat-hat, Mikita Vajlupov és Jehia el-Dera öt-öt góllal, Rodrigo Corrales három, Mike Ulrich Jensen 11 védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Hans Aaron Mensing tíz, Alexander Blonz hat alkalommal talált be, a nyáron Szegedre igazoló Tobias Thulin 12 védéssel zárt.

A két csapat hatodik egymás elleni tétmérkőzésén két GOG-siker mellett negyedszer nyert a Veszprém. A kilenc győzelemmel és három vereséggel álló bakonyiak egy hét múlva a francia Montpellier HB otthonában lépnek pályára a BL csoportkörében.