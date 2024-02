Döcögős kezdés után magabiztos győzelem az Eurokupában

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A jövő hétvégén a női Magyar Kupa négyes döntőjének otthont adó Tatabányai Multifunkciós Csarnokban döcögősen kezdte a találkozót a házigazda, amely 5-4-ről az első tíz percben háromszor eredményes Kuczora és a fontos védéseket bemutató Böde-Bíró Blanka vezetésével így is el tudott lépni 9-4-re. A cserék érkezésével állandósult a négy-öt gólos különbség, a 23. percben Bordás Réka piros lapja miatt csökkentek a variációs lehetőségek hazai részről és az eset meg is fogta kissé a csapatot: az első játékrész végén közel hat percig maradt gólképtelen Golovin Vlagyimir együttese, mivel a svájci kapuban Sladan Dokovic egyik bravúrt mutatta be a másik után. A magyar csapat védekezésében is visszazuhant a határozottság, ez a kapusteljesítményre is hatással volt, a rivális mindezt kihasználva 16-10-ről 16-14-re felzárkózott.