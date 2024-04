A párharc első mérkőzését egy héttel ezelőtt 37-30-ra nyerték meg vendégként a bakonyiak, és a visszavágót is jobban kezdték, az első félidő végén négygólos különbséggel vezettek. A második játékrészt is eredményesebben indította a Veszprém, majd összekapta magát a Szeged, de a hajrá ismét a hazaiaké volt, akik magabiztosan győztek 39-32-re, így kettős sikerrel jutottak be a negyeddöntőbe.

Kettős győzelemmel jutott tovább a Veszprém a Szeged ellen a BL-ben

Fotó: MTI/Vasvári Tamás