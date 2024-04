Multifunkcionális csarnok. Néhány éve ismerkedtünk meg ezzel a kifejezéssel. Ma már nemcsak Budapesten, hanem több vidéki városunkban is található ilyen. Már ezen a téren sem vagyunk lemaradva a „sóbiznisz” hazájától, az Egyesült Államoktól. Milyen irigykedve hallgattuk annak idején a hozzánk ilyen-olyan csatornákon eljutó híreket, hogy pl.

Chicagóban egyik nap a Bulls kosárcsapata játszott az NBA nagydöntőjében, majd másnap a Blackhawks hokicsapata a Stanley-kupa fináléjában.

A helyi szurkoló (talán ugyanabból a székből) hétfőn parkettán játszott sportot látott, kedden jégen űzöttet. Majd a hét második felében is hasonló programok vártak rá. Mindegyikhez évről-évre látványosabb showműsor is tartozott, már a XX. század második felében is egyre izgalmasabb volt a sporteseményekhez tartozó "körítés", az új évezredben pedig soha nem látott szintre emelkedett. Nőnek az igények, a szórakoztatásra specializálódottak pedig

újabbnál újabb ötletekkel próbálnak a fizető nézők kedvében járni.

Önmagát gerjesztő folyamat ez, és szerencsére ebből egyre jobban részesülnek a Magyarországon élők is.

A tavalyi évhez hasonlóan idén is a csodálatos MVM Dome-ban hangol a vb-re a kanadai válogatott

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A sok új multifunkcionális csarnokban világszínvonalú produkciókat élvezhetnek a szerencsés jegytulajdonosok. Ám még mindig csodaszámba megy, ha egy 20.000-es fedett létesítményben hirtelen „létrejön” egy hokipálya, és a sportág őshazájának, Kanadának a legjobbjai közül kéttucatnyian elvarázsolják ott a közönséget.

Május 7-én, a világbajnoki címének csehországi megvédésére készülő

Kanada Magyarországgal mérkőzik az MVM Dome-ban,

és a pálya elkészítéséért felelős jégmester, Balog Péter beavat a részletekbe: milyen lépések kellenek ahhoz, hogy a világ leggyorsabb és legjobb hokisai hazánk legnagyobb csarnokában száguldozzanak

"Öt nap alatt csinálunk a semmiből jeget, ebben benne van az is, hogy a palánkot összerakjuk, lefestjük a jégfelületet fehérre, felfestjük a pályára a vonalakat, a reklámokat, helyükre kerülnek a rögzítő hálók, minden. Ez egy hajtós öt nap, de szükség van rá, hiszen az időnk behatárolt."