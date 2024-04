A szünetben két találat volt a különbség, majd a második félidőben is kiegyenlített játék zajlott a pályán, és nagyjából egyenlő volt a hibák száma is. A hatodik percben 3-2-nél vezettek a görögök, ezt követően az 53. percben tudtak ismét előnybe kerülni egy 4-0-s sorozatuk végén. Az FTC gyorsan fordított és a legvégén a kétgólos győzelemre is volt esélye, de ismét jöttek a hibák, melyeket kihasználva az Olimpiakosz egyenlített.

Az olimpiai kvótás magyar válogatott jobbszélsője, Imre Bence hét gólt szerzett, négyen pedig négy találattal zártak az FTC-ben. Győri Kristóf tíz, Borbély Ádám két lövést védett. A túloldalon Szavvasz Szavvasz nyolc, Miha Kavcic hét alkalommal talált be, Panagiotisz Papantonopulosznak 11 védése volt.

A visszavágót egy hét múlva rendezik.