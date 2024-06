Lékai Máté is szerződést hosszabbított a Fradival

Két éve, amikor ideigazoltam, tárt karokkal fogadott a Ferencváros, nagyon szerették volna, hogy jöjjek, és hamar befogadtak" -

mondta kedden a klub honlapján a négyszeres bajnok, hatszoros Magyar Kupa-győztes, háromszoros Bajnokok Ligája-ezüstérmes Lékai Máté.

A 174-szeres magyar válogatott irányító hozzátette, most a szerződéshosszabbításnál is ugyanez volt az érzése, és az elképzelései is pontosan ugyanazok voltak, ezért nagyon gyorsan lezajlottak a tárgyalások közte és a zöld-fehérek között. Elmondása szerint örömmel játszik a következő szezontól is az FTC-ben, és bízik benne, hogy még feljebb lépnek a bajnoki tabellán, amelyen idén negyedikként zártak - írja az MTI.

Ancsin Gábor és Győri Mátyás leigazolását már februárban bejelentette az FTC-Green Collect, az elmúlt napokban pedig további három kézilabdázó, Tóth Ádám, Karai Miklós és Juhász Ádám érkezése is biztossá vált. Rajtuk kívül két ifjúsági játékos, a kapus Balogh Ádám és a beálló Mészáros Máté is a felnőtt keret tagja lesz a következő idényben.

A távozók között van a hetvenszeres magyar válogatott Balogh Zsolt, a szlovén Celjébe igazolt Bognár Alex, a német élvonalba szerződött Imre Bence, továbbá Pordán Bálint és Szepesi Zsombor is.