Fucsovics, Marozsán és Piros is előrébb lépett a tenisz-világranglistán

Az ATP-rangsort továbbra is a 24-szeres Grand Slam-győztes szerb Novak Djokovic vezeti a spanyol Carlos Alcaraz előtt, a harmadik helyre viszont feljött az Australian Open bajnoka, az olasz Jannik Sinner, aki vasárnap Rotterdamban is diadalmaskodott.



A nőknél továbbra is Bondár Anna a legelőkelőbb helyen álló magyar, ő egy pozíciót javítva a 120. Gálfi Dalma jelenleg a 134., Udvardy Panna a 160., Babos Tímea pedig a 171.



Az élen a lengyel Iga Swiatek áll, mögötte a fehérorosz Arina Szabalenka a második, az amerikai Coco Gauff pedig a harmadik - a WTA honlapja alapján.