Az olimpiai számban tavaly felnőtt világbajnoki címet szerző Márton Luánát és ikertestvérét, Márton Viviánát jelenleg a föld legtehetségesebb teakwondo versenyzőiként tartják számon. Eddig csak külföldi klubjuk volt, a hónap elején viszont mindketten az UTE-hoz igazoltak.

Ugyan továbbra is Madridban készülnek, de immár gyakrabban jönnek Magyarországra az edzőikkel, a spanyol Jesús Ramallal és a finn Suvi Mikkonennel, akik edzéseket is tartanak majd. Bár a spanyolok is győzködték a két kiválóságot, az UTE sajtótájékoztatóján elmondták, hogy Magyarországnak szeretnének olimpiai aranyérmet szerezni. Erre pedig akár már idén sor kerülhet.