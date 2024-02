A sportembert tíz napja szállították be egy nairobi kórházba, ahol csütörtökön meghalt.



Rono azáltal került be a sportág nagyjai közé, hogy 1978 áprilisa és júniusa között, 81 nap leforgása alatt világrekordot állított fel 3000, 5000 és 10 000 méteren, valamint 3000 méter akadályon is. A harmadik csúcsdöntésére Bécsben került sor, a Prater krikettpályáján nyolc másodpercet faragott a korábbi rekordból és 27:22.47 perccel ért célba.

Elhunyt a négyszeres világcsúcstartó Henry Rono

Fotó: AFP