Vitorlásbál: az egyszerre exkluzív és kötetlen szezonnyitó

Elismerés a legjobbaknak

A szervezők szerint a Vitorlásbál nagyszerű lehetőséget biztosít ahhoz, hogy a közösség a kiemelkedő egyéni- és csapatteljesítményekről is megemlékezzen, ezért egy gálavacsora kíséretében díjátadó ünnepségre is sor kerül. A már megszokott Év Vitorlázója felnőtt és ifjúsági, férfi és női kategóriákon felül, a szervezők különdíjjakkal is szeretnék kifejezni elismerésüket többek között olyan kategóriákban, mint az Év Leggyorsabb Hajója, az Év Felfedezettje, az Év Csapata, valamint Életmű díj átadásával is készülnek. Az egyik legfontosabb díjkategóriát, a Fair Play-díjat nem más, mint Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke adja át. A jelöltek között olyan elismert sportolókkal és csapatokkal is találkozhatnak, mint Érdi Mária világbajnok magyar vitorlázó, Berecz Zsombor olimpikon, szövetségi kapitány, Józsa Márton, a Wild Joe és Fifty-Fifty kormányosa, vagy a tavaly világbajnoki aranyérmet nyert SSL Team Hungary vitorlás csapata.

Az elnöki és vezérigazgatói beszédek után a bált Dr. Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkár ünnepi köszöntője nyitja meg. A bál a Budapest Marriott Hotel dísztermében bont vitorlát 2024. február 24.-én, 18 órától.

További információ és jegyvásárlás a Vitorlásbál weboldalán.