Edzésbe állt, és jöhet az első verseny is

Pénteken fejeződött be a magyar úszóválogatottak háromhetes melegégövi edzőtábora, Spanyolországban, pontosabban Tenerifén pedig ott volt a 200 méteres pillangóúszás világcsúcstartója, Milák Kristóf is. A tenerifei edzőtábor zárónapjának estéjén derítette ki az SzPress Hírszolgálat, hogy régen várt visszatérőként Milák Kristóf is rajthoz áll az április 9-én kezdődő budapesti országos bajnokságon.