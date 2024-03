A szakvezető kiemelte, hogy az egyéves kvalifikációs időszak utolsó versenye előtt biztosították be olimpiai részvételüket, ami rajtuk kívül Európából csak a franciáknak sikerült. A vasárnapi viadalt illetően azt mondta, menet közben számolgattak, úgy volt, hogy az amerikaiak elleni győzelemmel, azaz a hetedik hely megszerzésével biztosan meglesz a kvóta, ezt említette is a lányoknak, akik nagyon összeszedték magukat és nyertek utolsó mérkőzésükön. Más kérdés, hogy végül kiderült, a nyolcadik hely is kvótát ért volna a számukra.

"Mostantól mi már az olimpiára tudunk koncentrálni, és az a cél, hogy azon minél jobb eredményt érjünk el. Azt szeretném, ha az olimpiára teljesen komplett, teljesen kész lenne ez a csapat" - hangsúlyozta.

Márton Anna úgy fogalmazott, egy éve azzal kelnek, azzal fekszenek, hogy kiharcolják a párizsi részvételt, így "most nagyon jó egy picit fellélegezni".

Az előtte álló feladatokat úgy foglalta össze: "a fő cél, hogy az olimpián legyek százszázalékos és ott minden erőmmel, mindent megtegyek, hogy a csapat érmes legyen".