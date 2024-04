A 32 éves magyar teniszező az első játszmában hiába vezetett már 4:1-re is, Moutet sorozatban öt gémet megnyerve előnybe került úgy, hogy háromszor is elvette Fucsovics adogatását. A folytatásra összeszedte magát a Davis Kupa-válogatott vezére, aki 58 perces csatában egyenlített, majd a döntő szettben háromszor is brékelt, így közel háromórás meccs végén továbbjutott.

Fucsovics az elődöntőben a 17 éves brazil Joao Fonsecával, vagy a chilei Alejandro Tabilóval találkozik.

Eredmény, negyeddöntő:

Fucsovics Márton-Corentin Moutet (francia) 4:6, 6:4, 6:1