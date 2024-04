Megtört hallgatás

Most azonban megtörte hallgatását - két okból is. Az egyik, hogy könyv készül róla, a másik, hogy egy tévéfilmben is bemutatják az életét. Azt is, ahogyan megtámadta szervezetét a rák.

1999-ben a rákbetegségem annyira előrehaladott állapotban volt akkor, hogy a csigolyáim fele tönkrement. Aztán 2008-ban jött az újabb rossz hír: a rákbetegség átterjedt a tüdőmre. Ekkor mondták az orvosok, hogy mindössze három évem lehet hátra.

Ekkor már végigcsinálta a kezeléseket, és meggyógyult a halálos betegségből.