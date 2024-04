A sheffieldi sznúker-vb főtábláján újoncként szereplő Joe O’Connor 10-6 arányban győzte le a korábbi négyszeres világbajnokot. Mark Selby az utóbbi évben nehéz időszakon ment át, depresszióval is küzdött, amiért meghalt egy jó barátja, és felesége, Vikki mellrákban is szenvedett. A 40 éves angol játékos már a világbajnokság előtt elmondta, hogy talán ez lesz a karrierje utolsó versenye, majd a kiesés után is célzott arra, hogy talán visszavonul.

Mark Selby kiesett a sznúker-világbajnokságon

Fotó: AFP / AFP/AFP or licensors