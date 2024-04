"Még 15 évesen sem éreztem azt, hogy ennyire meg kell érte küzdenem, mint ahogy most ezért. Sokkal jobban értékelem. Át tudom élni, hogy valóban mekkora dolog az, hogy egyáltalán egy ember ki tud jutni egy olimpiára. Párizsra egyébként elégé nehezek a szintidők minden úszásnemben, úgyhogy valószínűleg ezért is tartott kicsit több ideig, hogy megússzam. De nagyon boldog vagyok, mert nekem most óriási dolog, hogy kijutottam."

Hozzátette, mindig is úgy képzelte el, hogy abbahagyja az úszást, nem várja meg, hogy úgymond teljesen eltűnjön.

"Tudom, hogy nem a csúcson vagyok, pedig az lett volna az álmom, hogy ott fejezem be. Ahogy telt az idő, úgy éreztem, az butaság: egyrészt honnan tudja az ember, hogy a csúcson van, másrészt, ha meg ott van, akkor nyilván benne van, szereti, és csinálni akarja. Szerintem időzítésben pont jól eltaláltam azt, hogy még van bennem annyi erő, hogy méltóságteljesen tudjak visszavonulni. De érzem azt, még négy évet biztos nem tudnék jól végigcsinálni."