2022-ben Schoolingot eltiltották, miután füvezésen kapták Vietnámban, ami azért is volt érdekes, mert Szingapúrban nagyon kemény drogellenes törvények vannak. Ha valakinek a vizeletében kábítószert mutatnak ki, az tíz éves börtönbüntetést is kaphat, a kereskedelemért pedig halálbüntetés is járhat. A hivatalos közlemény alapján Schooling vizeletében nem találtak nyomokat, de eltiltották az akkor 27 éves sportolót.

Schooling közleményben kért bocsánatot, arra hivatkozott, hogy nehéz időszakot élt meg, hiszen nem sokkal korábban veszítette el az édesapját. A sportember akkor töltötte katonai szolgálatát, ezt követően pedig nem kaphatott további eltávot a szolgálatai alatt.