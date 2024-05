A korábbi cirkáló- és nehézsúlyú vitathatatlan világbajnok amerikai sztársportoló Rijadból utazott Magyarországra - számolt be róla az MTI. A szaúdi városban a helyszínen tekintette meg Olekszandr Uszik Tyson Fury elleni profi világbajnoki címmérkőzését, melyet előbbi nyert meg megosztott pontozással. Érdekesség, hogy ezt megelőzően legutóbb 25 éve rendeztek valamennyi nagy címet egyesítő nehézsúlyú vb-mérkőzést, amit 1999-ben éppen Holyfield vívott Lennox Lewiszal, aki akkor pontozással legyőzte őt.

Evander Holyfield tartott edzést a BVSC fiatal ökölvívóinak

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Evander Holyfield magyar boksztehetségeknek tartott edzést

Holyfield a magyar fővárosba a Vasas Jégcentrumban pénteken este sorra kerülő profi gálára érkezett, aminek Bacskai Balázs búcsúmérkőzése lesz fő attrakciója.

A 61 éves legenda kedden 13 óra előtt két korábbi profi és amatőr magyar világbajnokkal, Kovács Istvánnal és Erdei Zsolttal bemelegítést vezényelt a BVSC, illetve a Madárfészek és a KSI ifjú öklözőinek, majd beavatta a fiatalokat a bokszzsák megfelelő használatába. Ezt követően a jelenlévő bokszolópalánták üthették a zsákot, melyet Holyfield tartott nekik.

A korábbi cirkáló- és nehézsúlyú vitathatatlan világbajnok (b), Kovács Kokó István olimpiai bajnok és Erdei Zsolt világ- és Európa-bajnok (b-j) társaságában tatott bemutatót a BVSC-Zugló ökölvívó-szakosztályának edzésén

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A legkeményebb ütéseket nem Mike Tysontól kapta

A nehézsúlyú vb-övet karrierje során négyszer is visszaszerző klasszis az eseményen mindenkivel fotózkodott, majd néhány percig az összegyűlt újságírók kérdéseire is válaszolt. Beszélt arról, hogy manapság is minden nap edz és igyekszik jó formában tartani magát, illetve azt is elárulta, George Foreman ütött a legnagyobbat, viszont Mike Tyson volt az, aki egyedüliként képes volt egy meneten át végig, három percen át ugyanazzal az intenzitással ütni, legjobb meccsének pedig a Riddick Bowe elleni második csatáját nevezte, amit 1993 novemberében vívott és nyert meg többségi pontozással, visszavágva ezzel Bowe-nak az egy évvel korábbi vereségért.

Holyfield a program zárásaként még kesztyűzött egy percet a kétszeres ifjúsági Európa-bajnoki ezüstérmes Nileborg Krisztiánnal.