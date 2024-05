A magyar jégkorong-válogatott két győzelemmel és egy vereséggel várta a jégkorong-világbajnokság negyedik fordulóját, ám nagy kérdés volt, hogy a legutóbbi, románok elleni mérkőzés után Don MacAdam szövetségi kapitány és a játékosok közötti ellentét milyen hatással lesz a csapatra. Az eltiltott Sofron István visszatérhetett, Fejes Nándor viszont kikerült a keretből a házigazda olaszok elleni meccs előtt. A kiváló, de nagyon feszült hangulatú találkozó első harmadában inkább Olaszország játszott fölényben, a játékrész elején Varga Balázs és Garát Zsombor kiállításánál is emberelőnybe került a házigazda, de nem sikerült betalálniuk. A harmad végén az olasz csapat is kapott egy kétperces kiállítást, de a magyar együttes sem tudott élni a lehetőséggel, majd egy verekedés után páros kiállítást is ítéltek a játékvezetők, megelőzve a további durvaságokat. A nyitó játékrész gólt nem hozott, a kapura lövési arány pedig 10:4 volt a házigazdák javára.

Feszült hangulatú meccset játszott a magyar jégkorong-válogatott az olaszok ellen

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Egyre nagyobb fölényben játszott az olasz jégkorong-válogatott

A második harmad elején ismét összetűzésbe kerültek egymással a játékosok, majd Alex Trivellato és Sofron István ijesztő ütközése, illetve a magyar kapu felborulása borzolta a kedélyeket. A folytatásban is az olaszok veszélyeztettek többször, Bálizs Bencének több nagy bravúrt kellett bemutatni, de a túloldalon Galló Vilmos előtt is adódott egy nagy lehetőség, ami kimaradt. Nemes Márton kiállítása alatt teljesen beszorult a magyar válogatott, de a hősies védekezés eredményre vezetett, és miután az olaszok nem találtak be,

Sofron csodálatos csele és lövése után a magyar válogatott szerzett vezetést a 31. percben.

A gól elcsendesítette az olasz szurkolókat, a magyar drukkerek pedig az addiginál is pazarabb hangulatot varázsoltak. A gól után visszább esett az addig jellemző olasz nyomás, de a középső játékrész végén Sebők Balázs, majd Kiss Roland is a kiállítás sorsára jutott, így megint védekeznie kellett a magyar csapatnak.

1:04-gyel a harmad vége előtt aztán góllá érett a házigazda fölénye, Phil Pietroniro megpattanó kapás lövése kiegyenlítette az állást,

és fokozta a hangulatot is a bolzanói csarnokban. Bálizsnak még az utolsó percben kellett egy nagyot védenie, majd 12 másodperccel a 17:4-es kapura lövési arányt hozó harmad vége előtt kiállítottak egy olasz játékost, így a záró játékrészt emberelőnyben kezdte a magyar csapat.