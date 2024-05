Péntek este a Vasas Jégcentrumban rendezte aktuális gáláját a New School Promotion, az eseményen pedig a korábban cirkáló-, majd nehézsúlyban is vitathatatlan bajnok Evander Holyfield személyében legendás bokszoló is tiszteletét tette díszvendégként.

Bacskai Balázs profi Európa-bajnoki címmel zárta le bokszkarrierjét

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A budapesti profi gála főmérkőzésén utoljára húzott kesztyűt a visszavonuló Bacskai Balázs, aki 29 évet felölelő karriert készült lezárni a dán Kim Poulsen ellen, s egyúttal a Boksz Világszervezet (WBO) nagyközépsúlyú kontinensbajnoki címéért szállt ringbe. Bacskai veretlen profi mérleggel (17 mérkőzés/17 győzelem) várta az összecsapást, de a dán ellenfele is rendkívül jó mérleggel állt: 32 győzelem és hat vereség állt a neve mellett.

A korábbi amatőr felnőtt Európa-bajnok, valamint junior világelső, olimpikon, a profik között veretlen, és több nemzetköz bajnoki címet is begyűjtő 36 éves Bacskai megfontoltan kezdte a tíz menetre tervezett összecsapást, de gyorsan egyértelművé vált, hogy esélyese lesz a találkozónak - annak ellenére, hogy már két év nem volt meccse. A meglehetősen defenzív Poulsen érezhetően tartott a magyar öklözőtől, és nem is tudott sokáig talpon maradni.

A második menetet ugyanis sokkal lendületesebben kezdte Bocskai, lényegesen többször ütött, s ugyan riválisa nagyon zártan és masszívan védekezett, néhány ütése így is talált. Majd félperccel a gongszó előtt a magyar klasszis egy gyönyörű bal horoggal megrendítette Poulsent, akire számolni kellett, és láthatóan nagyon rossz állapotban volt, de kibírta a menetet.

Evander Holyfield korábbi cirkáló- és nehézsúlyú vitathatatlan világbajnok amerikai ökölvívó (b) és az olimpiai bajnok Kovács Kokó István gratulál Bacskainak

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A harmadik mentben Bocskainak érezhetően már az volt célja, hogy lezárja a meccset, alig egy perc elteltével pedig meg is tette, miután újra padlóra küldte a dánt. Bacskai gyönyörű kombinációkkal testre és fejre is dolgozott, folyamatosan ütötte ellenfelét, aki a kötélnél térdre rogyott és az újabb számolás után jelezte, hogy nem tudja folytatni a küzdelmet.

A technikai KO-val győzedelmeskedő Bacskai ezzel a 18. hivatásos találkozóját megnyerte, így makulátlan rekorddal a háta mögött vonulhat vissza, s immár Európa-bajnokként. A WBO Eb-övét az amerikai bokszlegendától, Evander Holyfieldtől vehette át.