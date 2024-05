A világranglistán 43., esélyesebb Marozsán Fábián a kazah Mihail Kukuskin ellen kiválóan kezdett, 3:2 után sorozatban három játékot nyert, majd a folytatásban is remekül fogadta a selejtezőből érkezett ellenfele szerváit. Könnyedén hozta a második szettet is a Roland Garroson, ugyancsak 6:2-re, és szintén fél óra alatt. A harmadik felvonásban sem változott a kép, Marozsán magabiztos volt, kihasználta ellenfele minden megingását. 4:2-nél ugyan három bréklabdát is hárítania kellett, de az egyoldalú csata másfél óra alatt véget ért. Marozsán a következő fordulóban a tizedik helyen kiemelt bolgár Grigor Dimitrovval találkozik – írta az MTI.

Marozsán Fábián győzelemmel kezdett a Roland Garroson

Fotó: AFP/Andreas Solaro

A szerencsés vesztesként főtáblára került Gálfi Dalma a 32. helyen kiemelt cseh Katerina Siniakova ellen csapott össze. A világranglistán 145. Gálfi és a WTA-rangsorban 33., párosban hétszeres Grand Salm-győztes ellenfele eleinte egyaránt biztosan hozta adogatását, majd két brék következett, aztán Siniakova 3:3-nál is elvette Gálfi adogatójátékát. 4:3-as cseh vezetésnél, 40-40-nél pedig az eső miatt félbeszakadt a találkozó. A kényszerszünet bő másfél óráig tartott, a folytatás pedig rögtön Gálfi-brékkel indult. Az izgalmas végjátékban Siniakova jobban összpontosított, ismét elvette a magyar játékos adogatását, és 7:5-tel 52 perc alatt jutott játszmaelőnyhöz. A folytatásban Gálfi agresszívebben játszott, és egy brékkel 4:1-re meglépett, ám riválisa gyorsan fordított 5:4-re, majd a rövidítés döntött. Ebben Siniakova beindult, 4-0-ra meglépett, és végül 1 óra 53 perc alatt zárta le a csatát.

Hétfőn a két másik magyar játékos is pályára lép a Roland Garros-főtábla nyitókörében, Fucsovics Márton a kilencedikként rangsorolt görög Sztefanosz Cicipasszal, Udvardy Panna pedig a huszadik helyen kiemelt orosz Anasztaszija Pavljucsenkovával meccsel.

Roland Garros, eredmények, 1. forduló (a 64 közé jutásért):

férfi egyes:

Marozsán Fábián-Mihail Kukuskin (kazah) 6:2, 6:2, 6:3

női egyes:

Katerina Siniakova (cseh, 32.)-Gálfi Dalma 7:5, 7:6 (7-3)

