Két nappal később pedig a budapesti Szemlő-hegyi-barlang feletti parkban tartottak megemlékezést, amelyen jelen volt a hegymászó özvegye, Legindi Tímea is.

2023. május 30-án a budapesti Szemlő-hegyi-barlang feletti parkban lévő hegymászó emlékhelyen tartottak gyertyagyújtást Suhajda Szilárd emlékére

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Suhajda Szilárd felszerelését megtalálták az érte küldött mentőcsapat tagjai, a holttestét azonban nem, és a család azt kérte, hogy amennyiben a légimentők meg is találják a halottnak a történtek ellenére nem nyilvánított férfit, a holtteste a hegyen maradjon. Idén áprilisban újabb hír jelent meg Suhajda holttestével kapcsolatban, miszerint a Nepáli Hadsereg 10 tonna szemetet és 5 holttestet tervez lehozni a hegyről a Mountain Cleaning Campaign 2024 keretében – ám miután a magyar hegymászó ismeretlen helyen fekszik, így természetesen a teste is – a család kérésének megfelelően – a Mount Everesten marad.

Június 29-én, Suhajda Szilárd 41. születésnapján a hegymászó édesapja, Suhajda Tibor a közösségi oldalán emlékezett meg a fiáról.

„Kedves Fiam, Szilárd! Ez a nap, történelmi nap lett!

41 éve hajnalban indultál útra és reggelre meg is érkeztél erre a világra... De ezt a napot már sajnos, együtt nem tudjuk "megülni"... Egyszerűen fájdalmas, nincsenek szavak hozzá..."

2023 októberében Klein Dávid nyilatkozott egy műsorban Suhajda motivációjáról.

„Szilárd őszintén nagyon szerette a hegyeket és azt gondolta, hogy összegyűlt benne annyi tudás az extrém magasságról, hogy úgy gondolta: most vagy soha. Emellett egy sporttörténelmi motiváció is munkálkodhatott benne, hiszen korábban magyar hegymászó palack nélkül még nem ért fel az Everest csúcsára."

Több mint három héttel Suhajda Szilárd tragédiája után az özvegye bejelentette, hogy a magyar hegymászó naplóbejegyzéseiből könyv készül, amit Legindi Tímea fog összeállítani a hegymászó saját írásaiból. Ám ezt követően idén márciusig nem állt nyilvánosság elé a nő, ekkor a tragédia óta először állt kamerák elé és beszélt a családjukat ért tragédiáról.

„Ha Szilárdnak sikerül az Everest palack nélküli megmászása, és hazatér, akkor ez egy közös siker lett volna, mindenki magáénak érzi. Viszont

így, hogy tragédia lett, mintha így is szeretett volna mindenki egy szeletet magának.

Amikor kitettük az utolsó posztot, hogy befejeződött a keresés, onnantól én nem szólaltam meg, de a háttérben azon dolgoztam, hogy ne jelenjen meg még több butaság – nyilatkozta Legindi Tímea. – Az én teóriám egyszerű: Szilárd ott volt egy nagyon kitett, omlékony helyen, és egyszerűen lecsúszott. És olyan irányba csúszott le, amely nem az útvonal része, ezért sosem fogják megtalálni. Valószínűleg beesett egy hasadékba, és ezért nem látszik helikopterről sem" – fejtette ki a hegymászó özvegye.

Suhajda Szilárd tragédiája után szinte az egész ország megosztottá vált abból a szempontból, hogy kinek mekkora a felelőssége a történtekben. Legindi Tímea is elmondta a véleményét az esetről.

„Nem gondolom veszélytelennek a hegymászást, de sokkal veszélyesebbnek sem másnál, ha az ember tudatosan és felkészülten csinálja. Szóval azt gondolom, hogy attól, hogy valakinek családja van, nem szíjazhatod oda a székhez. Szilárd is támogatott engem minden elképzelésemben, száz százalékban a partnerem volt” – mondta az özvegy, aki arról is beszélt, hogyan mondta meg Szilárddal közös gyermeküknek, Somának a legszörnyűbb hírt a világon. – Szívbemarkoló pillanat volt, mert

ki kellett mondanom, hogy apa meghalt, nem jön haza, ketten leszünk, én fogok vigyázni rád."

