Az 1996-ban született Szilágyi Liliána sokáig a magyar úszósport legnagyobb tehetségei közé tartozott, 2014-ben 100 méter és 200 méter pillangón is aranyérmes lett a nankingi ifjúsági olimpián, de két évvel korábban már az ifjúsági Eb-n is győzött utóbbi versenyszámban. Szilágyi - akit később Hosszú Katinka egykori férje, Shane Tusup is edzett - a 2016-os riói ötkarikás játékokon is részt vett, azonban a 2021-re halasztott tokiói olimpián már testi és lelki fáradtságra hivatkozva nem indult el, majd jelezte, hogy egy ideig szünetelteti pályafutását.

Szilágyi Liliána 2014-ben ifjúsági olimpiai bajnok lett

Fotó: Instagram/lilianaszilagyi

Szilágyi Liliána szerint az apja szexuálisan zaklatta

A most 27 éves úszónő 2021 decemberében okozott teljes döbbenetet, amikor a közösségi oldalán több hosszú bejegyzésben fedte fel, hogy édesapja, egyben korábbi edzője, Szilágyi Zoltán "testileg és lelkileg is terrorizálta, kihasznáta és több esetben szexuálisan zaklatta".

"2005-ben elkezdte vizsgálgatni, nőiességemben változom-e, nő-e a cicim vagy a szeméremszőrzetem. Ránézett, kommentálta, volt, hogy megfogta, de ez már inkább a későbbiekben volt" - írta sokkoló bejegyzésében Szilágyi, aki azt is mondta, az anyja és az apja nem aludtak együtt, de ő maga idősebb koráig együtt aludt az apjával egy franciaágyban, aki abban többször átölelte őt.

Tíz éves lehettem, amikor arra keltem fel, hogy a megmerevedett nemi szerve hozzám nyomódik"

- emlékezett vissza Szilágyi, aki később a televízióban is nyilvánosságra hozta a vele történteket.

Szilágyi Liliána súlyos vádakkal illette a saját apját

Fotó: Instagram/lilianaszilagyi

Az ifjúsági olimpiai bajnok úszónő elmondása szerint tizenkilenc éves volt már, amikor az apja befektette az ölébe, és elkezdte simogatni az alsó hastáját, majd a nadrágjába is belenyúlt, ahol a szeméremdombját érintette meg. Mindezekről azt is mondta, úgy érzi, apja vonzódott hozzá, de ezt az érzését nem tudta kezelni, de közben a hatalmát is gyakorolta felette. Szilágyi azt is elárulta, az apja megpróbálta őt az anyja ellen fordítani. Egy olyan esetet is említett, amikor apja fojtogatta őt, és közben arra gondolt, hogy meg fog halni.

A vallomása végén azt mondta, a vele történtek miatt mentális és pszichés problémái lettek, így például önértékelési problémák, apakomplexus, depresszió, valamint azt is elárulta, hogy egy családi nyaraláson öngyilkos akart lenni.

Az egykori sportoló által elmondottakat többen is megkérdőjelezték, és eleinte az akkori párja, Lengyel Zsombor is nehezen hitte el, hogy mindaz, amit hall, igaz. "Apukám nem engedte, hogy találkozzunk. Nem engedett kapcsolatot senkivel. 17 éves koromban engedett el először vasárnap délutánonként két órára, háromtól ötig" - mondta egykori vőlegényével kapcsolatban, akivel gyerekkoruk óta ismerték egymást, majd az idei év elején nagy valószínűség szerint szakítottak.

Szilágyi Liliána drámai vallomása után elhúzódó bírósági eljárás következett

Fotó: AFP

Véget ért Szilágyi Liliána zaklatási ügye, új életet kezdett a korábbi úszónő

Szilágyi Liliána drámai vallomását követően a civilben ügyvéd Szilágyi Zoltán rágalmazás és becsületsértés miatt büntető feljelentést tett a lánya ellen, illetve a Liliána ügyével foglalkozó, a Magyar Úszó Szövetség által felállított Eseti Bizottság valamennyi tagja ellen az őt elmarasztaló megállapításaik nyilvánosságra hozatala után, de a hosszasan elhúzúdó eljárást bűncselekmény hiányában megszüntette a törvényszék. "A Magyar Úszó Szövetség elítéli, sportszakemberhez méltatlannak tekinti dr. Szilágyi Zoltán magatartását és a Magyar Úszó Szövetség rendezvényein nem kívánatos személynek nyilvánítja" - határozott a Magyar Úszó Szövetség Szilágyi Zoltánnal kapcsolatban.