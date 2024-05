A csütörtöki sorsoláson Fucsovicsnak - aki 53. helyen áll a világranglistán - nem volt szerencséje, ugyanis 25 éves görög riválisa amellett, hogy jelenleg kilencedik a világranglistán - s így a tornán is kilencedik kiemelt -, a három évvel ezelőtti párizsi fináléja mellett tavalyról, Melbourne-ből is van egy Grand Slam-döntője, míg 2019-ben világbajnok volt - számolt be róla az MTI. Pályafutásuk során eddig kétszer találkoztak, 2019-ben, Barcelonában, illetve egy 2017-es genovai challenger-tornán is Cicipasz nyert két szettben, mindkétszer salakon.

Fucsovics nehéz ellenfél ellen kezd a Roland Garroson

Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/Nuno Cruz/NurPhoto

Honfitársánál jobban járt Marozsán Fábián: a rangsorban 41. magyar játékosra az első körben selejtezős ellenfél vár, ha továbbjut, akkor a 64 között a papírforma alapján a bolgár Grigor Dimitrov (10.) következhet.

Nadal Zverevvel kezd a Roland Garroson

Az első fordulónak két slágerpárosítása is lesz, bár a svájci Stan Wawrinka és a brit Andy Murray mérkőzése inkább a két játékos múltja, mintsem jelene miatt számít kiemelt összecsapásnak.

Annál inkább nagy várakozás előzi meg a hosszú sérülése után idén visszatért salakkirály, Rafael Nadal, valamint Alexander Zverev találkozóját: a 22-szeres GS-bajnok spanyol sztárnak könnyen lehet, hogy ez az utolsó szereplése kedvenc tornáján, ám elképzelhető, hogy ez nem lesz hosszú, ugyanis negyedik helyen kiemelt német riválisa múlt vasárnap megnyerte a római ezres versenyt, így jó formában érkezik Párizsba.

Nádal és Zverev slágermeccsével kezdődik a francia nyílt teniszbajnokság

Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/Ibrahim Ezzat/NurPhoto

A két játékos legutóbb 2022-ben, az elődöntőben találkozott egymással a francia fővárosban, akkori hihetetlenül színvonalas meccsükön Nadal 7:6, 6:6-os vezetésénél Zverev bokája kifordult és olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy csak tolószékben tudta elhagyni a pályát.

A nőknél magyar részről még Udvardy Pannának van esélye felkerülni a 128-as főtáblára, ehhez a selejtező harmadik fordulójában, pénteken a szlovák Rebecca Sramkovát kell legyőznie. A tavaly és tavalyelőtt is főtáblás Gálfi Dalma viszont kikapott a francia nyílt teniszbajnokság selejtezőjének a harmadik fordulójában, így nem jutott főtáblára.