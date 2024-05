A pankrátorból lett színész, Dwayne Johnson fogja alakítani a korábbi UFC-bajnokot, Mark Kerrt Benny Safdie-nek a 2025-re tervezett életrajzi filmjében. A közelgő film címe, vagyis a The Smashing Machine is az egykori harcos becenevére utal. Az MMA-dráma Kerr életét mutatja be, ugyanis a legnagyobb sikerei idején romokban hevert a magánélete, és az ellenfelei mellett a függőségeivel is meg kellett küzdenie.

A nehézsúly vitathatatlan bajnoka színészi babérokra tör

Fotó: Anadolu via AFP / Anadolu via AFP/2024 Anadolu

A hírek szerint Olekszander Uszik is szerepelni fog a filmben, ugyanis a mind a négy nagy világszervezet (WBC, WBA, WBO és IBF) övét jelenleg birtokló bokszoló az egykori ukrán ketrecharcost, Igor Vovchanchynt fogja alakítani, aki pályafutása során kétszer is összecsapott a birkózóból lett amerikai ketrecharcossal Japánban. Az első meccsükön illegális technika használata miatt végül érvénytelenítették Vovchanchyn győzelmét, majd a második meccsen 2000-ben az ukrán egyhangú pontozással nyert.

Oleksandr Usyk will play Ukrainian MMA legend Igor Vovchanchyn in “Smashing Machine” film pic.twitter.com/QTJrC09syz — MMA UNCENSORED (@MMAUNCENSORED1) May 23, 2024

A 37 éves Uszik – aki nem rég Tyson Fury ellen aratott vitathatatlan győzelmet – először próbálhatja ki magát a filmvásznon, bár a korábbi cirkálósúlyú bajnok korábban már kacsingatott más sportág felé, amikor 2022-ben az ukrán másodosztályú FC Polissya Zhytomyr futballcsapatához szerződött egyetlen meccsre.

Ez lesz egyébként Safdie első önálló rendezése, eddig ugyanis csak a testvérével Josh-sal rendezett közösen, többek között az Adam Sandler főszereplésével készült Csiszolatlan gyémántot.

Azonban nem Uszik lesz az egyetlen harcos, aki szerepelni fog a filmben, hiszen a UFC korábbi nehézsúlyú sztárja, Ryan Bader fogja alakítani Mark Coleman szerepét. Emellett az Oscar-díjra jelölt színésznő, Emily Blunt is feltűnik majd a filmben, aki a Dwayne Johnson által megformált ketrecharcos volt feleségét, az egykori Playboy-modellt, Dawn Staplest fogja játszani. Johnson pedig nem rég egy hivatalos képet is megosztott rajongóival készülő filmből a közösségi oldalán, amelyen gyakorlatilag rá sem ismerni a WWE egykori sztárjára.