A lengyel fővárosban tartott újra alakuló ülést bő egyéves előkészületi munka előzte meg, melyet a HUNESZ nemzetközi kapcsolatokért felelős szervei is támogattak. Az EEF újonnan megválasztott elnöke Andrzej Kraśnicki lett, aki a lengyel olimpiai bizottság volt elnökeként az Európai Olimpiai mozgalom egyik elismert képviselője. Személyével az európai e-sport és az olimpizmus kapcsolata jelentősen erősödhet. A Szövetség céljai között szerepel az egységes fellépés az európai e-sport élet és , annak támogatása, fejlesztése, népszerűsítése, bajnokságok szervezése, valamint egy egészséges európai e-sport ökoszisztéma kialakítása és közelítése a hagyományos sportok világához.

Az Európai E-sport Szövetség tisztújításán magyar tisztségviselő is bizalmat kapott

Az újjáalakult EEF munkájában a Magyar E-sport Szövetség is aktív szerepet vállal a következő években, ugyanis a varsói közgyűlésen Biró Balázs Györgyöt, a HUNESZ főtitkárát a 3 fős Ellenőrző Bizottság tagjává választotta az EEF Közgyűlése.

“Örömmel tölt el, hogy a Közgyűlés bizalmat szavazott és tovább folytathatom az Európai E-sport Szövetségben megkezdett munkát. Fontos, hogy Magyarország nem csak alapító, de továbbra is aktív Bizottsági tagja is az egységes európai integrációnak. Azon fogok dolgozni az elkövetkező években, hogy támogatva a vezetőség munkáját egy erősebb, transzparensebb EEF jöjjön létre, amely elfoglalhatja méltó helyét a kontinentális e-sport szövetségek között és ebből mi magyarok is minél jobban profitálhassunk.” - mondta Biró Balázs György, a HUNESZ főtitkára.

Az Európai Esport Szövetség újonnan megválasztott tisztségviselői:

Elnök: Andrzej Kraśnicki (Lengyelország)



Elnökségi tagok:

Chester King (Nagy Britannia)

Mia Kraljević- Ćalasan (Montenegró)

Boban Totovski (Észak-Macedónia)

Elin Yoojung Moen (Norvégia)

Karol Cagan (Szlovákia)

Sammi Kaidi (Svédország)

Alper Afsin Özdemir (Törökország)



Ellenőrző Bizottság tagok:

Biró Balázs György (Magyarország)

Arantza López (Spanyolország)

Chris Jonasson (Svédország)



A Magyar E-sport Szövetség (HUNESZ) azzal az elsődleges céllal alakult meg 2017-ben, hogy a sportszövetségek mintájára szervezze és edukálja a magyarországi digitális sportéletet. A szövetség céljai között szerepel az egységes fellépés az e-sport életért, annak támogatása, fejlesztése, népszerűsítése, bajnokságokszervezése, etikai és jogi alapok lefektetése, érdekképviselet, valamint egy egészséges magyarországi e-sport ökoszisztéma kialakítása. A Magyar E-sport Szövetséget teljes jogú tagja a Nemzetközi E-sport Szövetségnek (IeSF) Emellett a HUNESZ alapítója az Európai Esport Szövetségnek a V4 Esport Koalíciós Szövetségnek, és tagja a World Esport Consortiumnak és a Global Esports Federationnak.