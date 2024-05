Minden eddiginél színesebb programkavalkád várta a 2024-es Országos Gaming Expo (OGEX) látogatóit. Magyarország egyetlen országjáró, ingyenesen látogatható gamer roadshow-ján többek között Retro PC-k, Minecraft, Kickoff-sarok, gaming- és képregényzóna, Star Wars-kiállítás, cosplaybemutató, társasjátékok, meetupok, BARD esport szintfelmérő, valamint különböző kvízek és nyeremények tették izgalmassá a látogatók számára a rendezvényt.

Mindemellett az Országos Gaming Expo egy jubileumi eseménynek is helyszínt adott: az idén 10 éve magyar nyelven is elérhető League of Legendshez kapcsolódóan a Magyar LoL Napja egy kétnapos színpadi program és közösségi találkozó keretein belül ünnepelte a világ legnépszerűbb MOBA-játékát Budapesten.

Rekordszámú látogatót vonzott a 2024-es Országos Gaming Expo

Fotó: Antal Zsani

Az OGEX-hez ezúttal is társult egy országos esport verseny: EA Sports FC 24-ben, minden vármegyeszékhelyen a legjobb játékosok online területi döntők keretein belül mérkőztek meg egymással,

ahonnan a győztesek bejutottak a budapesti nagydöntőbe. A vármegyekszékhelyek, valamint a budapesti győztes révén kialakult 20 fős mezőny az OGEX végső állomásán, a HUNGEXPO-n küzdhetett meg. Végül Vén Balázs foglalta el a virtuális trónt, másodikként Szelp Máté György, harmadikként Borkai Ádám, negyedik helyen pedig Seregély Bence zárt.

"Hatalmas és egyben nagyon izgalmas kihívás volt 2024-ben is elvinni minden vármegyeszékhelyre az Országos Gaming Expo országjáró gaming roadshow-t. Idén az eddigieknél is nagyobb figyelem övezte a rendezvénysorozatot. Rendkívül hálásak vagyunk mindenkinek, aki részt vett az események megvalósításában, és még nagyobb köszönet azoknak, akik kilátogattak a helyszínekre. Reméljük, hogy még sok ilyennel készülhetünk a közösségnek a jövőben is, mert tisztán látszik, hogy évről-évre nagyobb az érdeklődés" - mondta Huzsvári Patrik, az OGEX projektmenedzsere.