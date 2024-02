– ezzel nyitotta a videóelemzését Adam Cleary, a FourFourTwo szakírója. Az elemzést még október végén tette közzé a portál, most azonban ismét felelevenítették mindezt az angol sajtóban is – vette észre a Mandiner. Cleary emlékeztetett, hogy Szoboszlai a korábbi együtteseiben (Salzburg, Leipzig), 4-3-3-mas felállásban jobb- és balszélsőként is szerepelt, ám Klopp leginkább a 8-as, azaz a középső középpályás pozícióján szerepelteti.

Szoboszlai Dominik (középen) a Liverpool kulcsembere

Fotó: AFP/Paul Ellis

„Ez érthető, hiszen