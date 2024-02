Ha egy vetélkedőn arra a kérdésre kellene válaszolni, hogy ki az a magyar futballban, aki volt játékos, vezetőedző, klubvezető, ligaelnök és az MLSZ elnöke is, a válasz nem nehéz, Kisteleki Istvánról van szó. Futballistaként csak epizodista lehetett az élvonalban, edzőként viszont négy patinás klubban is alkothatott, közben üzletemberként is felépítette magát, és megválasztották itthon a sportág első emberének is. Jelenleg 71 évesen a BVSC szakosztály-igazgatója, nem tud és nem is akar elszakadni a futballtól, amely mindig is a legfontosabb volt a számára.

A futball nem hobbi, nem munka, hanem az élete – jelentette ki Kisteleki István, az MLSZ korábbi elnöke a Magyar Nemzetnek adott interjújában. A BVSC jelenlegi szakosztály-igazgatója beszélt a gyerekkoráról, hogyan szeretett bele a labdarúgásba, milyen játékos lett belőle, hogyan és miért vált edzővé. Elárulta azt is, miért vágott bele az akkor egész Európában legrangosabbnak számító kölni edzőképzés elvégzésébe: – Mert folyamatosan azt hallottam, hogy bezzeg a nyugati profik!… Gondoltam, megnézem, mivel tudnak ők többet, mit rejt ez a bezzeg, mit tud az a profi világ. Elmentem Deák Gábor államtitkárhoz, hogy szeretnék kimenni Kölnbe, mire ő azt felelte, nekik nincsen erre pénzük, de ha én állom a költségeket, akkor ők segítenek bejutni az edzőképzőbe. Így is lett. A BVSC akkor nem állt feljutásra, márciustól október elejéig tartott a kurzus, és itthon a remek stábom vitte a csapatot. Átlagosan kéthetente hazajöttem, és megnéztem a soros meccset.

Az MLSZ korábbi elnöke, Kisteleki István jelenleg a BVSC labdarúgócsapat szakmai igazgatójaként dolgozik

Fotó: bvsc.hu Kisteleki Istvánról köztudott, hogy sikeres üzletember is, és az interjúban elmesélte az első millió történetét is, amelyet köztudottan nemigen illik firtatni. Szó esett arról is, hogy miként tudta az üzletet és a futballt összeegyeztetni. Az edzőséggel felhagyott, majd sportvezetőként, a liga, később pedig a szövetség elnöke lett úgy, hogy akkori nyilatkozatai szerint egyiket sem ambícionálta. – Felhívtak, hogy teljes a káosz a ligában, a vezetők lemondtak, jó lenne, ha rendet tennék. Mondtam, hagyjanak, ez egy operett szervezet, csak a pénzek eltüntetéséről szól, pillanatok alatt sikerült éppen hárommilliárdot elkölteni valahogyan. Nem akarok belenyúlni egy ilyen méhkasba, de aztán jöttek olyan klubvezetők, mint Tarsoly Csaba, Bíró Péter, Sziki Gyula, hogy rábeszéljenek, de ez végül nem nekik, hanem a roppant karizmatikus Mészöly Kálmánnak sikerült. Persze, be kell vallanom, hízelgett a ragaszkodásuk.

Minden egy kérdésről szólt, a pénzről, állandóan ment a csata az MLSZ és a liga között, amiből zűrzavar kerekedett ki. Az elnöki időszakom nagy része azzal telt el, hogy miként tudjuk törvényesen lepapírozni a megválasztásom előtt már szétosztott hárommilliárd forintot. Az MLSZ elnökeként majdnem feladta, de az édesanyja intésére folytatta a munkát, amelynek az eredményeire büszke. A beszélgetés során elmondja, miért nem bánja, hogy a szövetség kizárta a Ferencvárost az élvonalból, azt viszont nagyon is bánja, hogy 1999-ben nemet mondott Orbán Viktor miniszterelnök felkérésére, és nem lett szövetségi kapitány.