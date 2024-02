A hazaiaknál Florian Wirtz a 100. alkalommal lépett pályára a német élvonalban, amivel Kai Havertz, Timo Werner és Julian Draxler után a negyedik legfiatalabb játékos, aki elérte ezt a mérföldkövet a Bundesligában.

A Német Labdarúgó Liga (DFL) szerdán úgy döntött, hogy a közelmúltban lezajlott szurkolói tüntetések miatt és a drukkerek nyomásának engedve beszünteti a tárgyalást azzal a külső stratégiai marketingpartnerrel, amely akár egymilliárd eurót is fizethetett volna azért, hogy bizonyos százalékban részesedjen a televíziós közvetítési jogokból. Az egyeztetésekhez előzetesen az élvonal és a másodosztály klubjai is hozzájárultak, de ellenérzést váltott ki a szurkolókban, akik számos módon fejezték ki tiltakozásukat, ezek miatt az elmúlt hetekben több mérkőzést is rövidebb-hosszabb időre félbe kellett szakítani.

Bundesliga, 23. forduló:

Bayer Leverkusen-FSV Mainz 05 2-1 (1-1)