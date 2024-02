"Csalódott vagyok. Nem örülök. Ma este a jobb csapat jutott tovább. Sajnos több szituációban is ők voltak a jobbak, agresszívebb is volt az ellenfél, úgy hogy nem is kockáztatott.

Nagyon-nagyon sajnálom a szurkolóinkat, mert telt ház volt, de nem tudtuk azt a tüzet nyújtani, amit elvárnának tőlünk és nem tudtuk nekik megadni a lehetőséget, hogy ünnepelhessenek velünk a meccs végén.