Kerkez Milos a sérülése után a partvonalon túl ragadt

Fotó: NurPhoto via AFP/MI News/NurPhoto/Mi News

A 20 éves futballista teljesen egészséges, ám egyelőre nem tudott visszakerülni a kezdőcsapatba - írja a Bors.

A West Ham United ellen 13 percet játszott, majd a Nottingham Forest ellen is a találkozó hajrájára állt be (8 perc jutott neki). Szombaton a Fulham várt a csapatra, Kerkez azonban ismét a kispadról figyelhette az eseményeket, az első 45 perc után pedig már 2-0-ra vezetett az ellenfél. A 13-szoros magyar válogatott hátvéd beállt a szünetet követően és négy perccel ezután szépített a Bournemouth, de a Fulhamnek erre is volt válasza, így végül 3-1-re győzött.