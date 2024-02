Ugyan a Liverpool egyelőre hivatalosan nem közölt még semmit Alexander-Arnold sérülésével kapcsolatban, de a The Times arról számolt be, hogy az angol válogatott játékos sérülése súlyosabb a vártnál, így a hétvégi Brentford és a Luton Town elleni bajnokik mellett a február 25-i Ligakupa-döntőt is kihagyja a Chelsea ellen.

Szoboszlai Dominik visszatérése is csúszik

A Premier League listavezetőjénél így tovább bővült a sérültek száma, hiszen Thiago Alcantara, Stefan Bajcetic, Joel Matip, Mohamed Szalah és Szoboszlai Dominik is maródi. A magyar válogatott csapatkapitánya még január 1-jén, a Newcastle United ellen szedett össze egy combizomsérülést, ami miatt bő három hetet hagyott ki. Január végén a Norwich ellen tért vissza a pályára, majd a Chelsea ellen kezdőként gólt is szerzett, viszont a következő bajnokin újra kimaradt a keretből, mert kiújult a combizomsérülése.