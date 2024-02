A Ferencváros korábbi híres játékosai bizakodóak. Limperger Zsolt szerint a másfél hete kinevezett új edző, José Luis Mendilibar rutinos szakember, aki hamar feltalálja magát új csapatánál. Mucha József Dejan Sztankovicshoz hasonlóan a Fradi-táborban bízik, Nyilas Elek szerint pedig az első mérkőzés alapján egyáltalán nem félelmetes ellenfél az Olimpiakosz.

"Varga Barnáékat előzetesen azzal riogatták, hogy micsoda gazdagság áll a Olympiakosz mögött, és csupa extraklasszis labdarúgót vetnek be, ezért nincs sok esély a továbbjutásra... Ehhez képest még mindig él az esély" – nyilatkozta a Metropolnak az évek óta Tiszakécskén dolgozó Nyilas Elek. A korábbi Fradi-edző, Csank János is bizakodó.

"Negyvenöt percig a magyar bajnok szemre is szépen kombinálhatott. A nyugalom azonban tovatűnt, amikor szünet után a spanyol edző, José Luis Mendilibar zseniálisan cserélt, Horta, Podence, és Jovetics is beállt. Gyanítom, ez a trió a csütörtöki kezdőcsapatban kap helyet" – árulta el a Borsnak Csank, aki anno dolgozott Görögországban is.