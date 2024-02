Az eddig is tudni lehetett, hogy a magyar válogatott a nyári Európa-bajnokság előtt sorrendben Törökországgal, Koszovóval, Írországgal és Izraellel játszik majd. Az első meccset a szintén Európa-bajnoki résztvevő török csapat lenne játssza majd a válogatott március 22-én, most pedig az is kiderült, hogy 20.45-kor kezdődik majd a mérkőzés a Puskás Arénában.

