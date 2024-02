Kétszer volt portugál szövetségi kapitány, míg 1995-ben a svájci válogatottat vette át, amellyel részt vett az 1996-os Európa-bajnokságon, valamint a kameruni válogatott kapitánya is volt, de sikerült kvalifikálnia az afrikai együttessel a 2006-os világbajnokságra.

Klubszinten volt még a portugál Benfica, a spanyol Tenerife, a holland Vitesse edzője, a francia Paris Saint Germaint kétszer is irányított, de a szaúdi al-Naszr, valamint az orosz CSZKA Moszkva szakvezetője is volt. 35 évnyi edzői pályafutás után 2015-ben vonult vissza, utoljára az algériai MC Algert irányította. Artur Jorge azon kivételesek egyike, akit a két rivális portugál csapat a Benfica és a Porto szurkolói is bálványoztak.